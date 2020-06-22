Месси – уже не первый: обзор победы мадридского "Реала" над "Сосьедадом"

"Королевский клуб" обошел в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселону". Смотрите, как это произошло

В чемпионате Испании по футболу – смена лидера. Воспользовавшись нулевой ничьей "Барселоны" с "Севильей", на первое место Примеры вышел "Реал", который накануне на выезде обыграл "Реал Сосьедад" 2:1. "Королевский клуб" в 30 матчах заработал 65 очков, столько же и у "Барселоны", но "сливочные" заняли высшую строчку турнирной таблицы за счет дополнительных показателей.

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Реал Сосьедад – Реал – 1:2

Голы: Мерино, 83 – Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Субельдия (Субименди, 80), Мерино – Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) – Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) – Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос – Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения:Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино – Каземиро, Модрич

Статистика матча "Реал Сосьедад" – "Реал" (1:2)

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"Реал" (Мадрид) / Фото: Reuters В тренде В украинском футболе – первая отставка после карантина: не повезло иностранцу

Турнирная таблица чемпионата Испании

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