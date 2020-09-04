Месси уже записал видеообращение, в котором расскажет о своем будущем в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси записал видеообращение, в котором объявит о своем будущем. По информации издания Sphera Sports, аргентинец признается, что останется в каталонском клубе еще на сезон.
Тем не менее, Месси пока не появился в расположении клуба, где его ждут еще с воскресенья. По информации SER Catalunya, юристы Месси готовят ответное сообщение в адрес руководства Ла Лиги, которая некоторое время назад заявило, что Месси не покинет "Барселону" бесплатно, несмотря на присутствие такого пункта в контракте футболиста.
В это же время другие источники утверждают, что Лионель – уже одной ногой в "Манчестер Сити", а шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро.
Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.
Смотрите, как Месси забивал за "Барселону":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк