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Месси в Германию зовет футболист-ловелас, изменявший украинке

28 июня, 12:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Легенда немецкого футбола отреагировал на недовольства в Испании вокруг Месси

Знаменитый бывший футболист сборной Германии Лотар Матеус, предложил аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси немецкий паспорт, если тот решить продолжить карьеру в Германии. Ранее в Испании вспыхнул скандал. Аргентинцу простили грубость во втором матче подряд, что вызвало гнев фанатов.

"Не могу поверить. Если вам не нравится Месси, то он может переехать в Германию, – цитирует Месси СЭ со ссылкой на la nacion. – "Мы примем его с распростертыми объятиями и дадим ему паспорт. Конечно, мы его с удовольствием возьмем! Мы будем счастливы, если бы Лео оказался в бундеслиге. Скажу честно: я счастлив, что в футболе есть Месси. Он хороший игрок и хороший человек.

Это то же самое, что спор, кто лучше: Месси или Марадона. Аргентине повезло иметь двух этих игроков, и они спорят, кто лучше? Я вас умоляю. У них два лучших футболиста в истории."

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Кстати, Матеус известен не только своими подвигами на поле. Участник пяти чемпионатов мира может еще похвастаться и тем, что был женат пять раз. Одной из его супруг была украинская модель Кристина-Лилиана Чудинова. Но их брак продлился всего год. Как вспоминала тогда девушка, Матеус постоянно ей изменял, не помогали даже походы к врачу. Сейчас он женат на россиянке Анастасии Климко.

Смотрите, как забивает Месси в текущем сезоне:

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футболист Барселона Лионель Месси Лотар Маттеус

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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