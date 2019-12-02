Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола

Это уже шестой подобный трофей для Лионеля. По количеству "Золотых мячей" он опередил Роналду

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Лионель Месси признан обладателем самой престижной индивидуальной награды мирового футбола – "Золотого мяча". В борьбе за это звание нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" опередил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитника "Ливерпуля" – победителя Лиги чемпионов-2019 Вирджила ван Дейка.

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Как сообщалось ранее, Роналду проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча" и поехал не в Париж, а в Милан на награждение лучших в Италии. Сообщалось, что Криштиану узнал, что его не планировали даже пригласить не сцену, обиделся и решил проигнорироваться церемонию вручения "Золотого мяча". Кришти – очень амбициозный футболист, хочет всегда и во всем побеждать. Поэтому, похоже, победа конкурента по общему количеству наград, Месси, его задела за живое.

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Это уже шестой "Золотой мяч" в карьере 32-летнего Лионеля Месси, и по этому показателю он обошел Криштиану Роналду, у которого пять подобных наград, и стал единолично лучшим игроком за всю историю футбола.

Напомним, 2 ноября состоялось и вручение украинского "Золотого мяча". Приза лучшего футболиста Премьер-лиги в 2019 году удостоился капитан "Шахтера" Тайсон.

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