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Месси забил первый гол в сезоне, а "Барса" вдевятером уничтожила "Севилью": видеообзор разгрома

7 октября, 00:33

В чемпионате Испании каталонцы дышат в спину мадридскому "Реалу", от которого отстают всего на два очка

Месси в матче против "Севильи"

Месси в матче против "Севильи" / Фото: Reuters

В центральном матче восьмого тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила недавнего лидера Примеры "Севилью" со счетом 4:0. При этом, наконец, своим первым голом в сезоне отметился восстановившийся после травмы Лионель Месси, точный удар которого подвел черту под уничтожением соперников каталонцев на "Камп Ноу".

Обзор матча "Барселона" – "Севилья" (4:0)

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Примечательно, что матч с "Севильей" "Барселона" заканчивала вдевятером – в конце поединка красные карточки схлопотали Араухо (за фол последней надежды) и Дембеле (за пререкания с арбитром).

Гол Суареса

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Гол Видаля

Гол Дембеле

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Гол Месси

Удаление Араухо и Дембеле

Барселона – Севилья – 4:0
Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78
Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду – Видаль (Ракитич, 70), Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65) – Месси, Суарес, Дембеле
Севилья: Вацлик – Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон – Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 46) – Окампос, Л. де Йонг (Эрнандес, 65), Нолито (Эль Хаддади, 46)
Предупреждения:Семеду, Дембеле, Суарес, Пике, Бускетс – Регилон, Каррису, Банега
Удаления:Араухо, 87 (фол последней надежды), Дембеле, 88 (неспортивное поведение)

Таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД853016-818
2БАРСЕЛОНА851220-1016
3АТЛЕТИКО84317-415
4ГРАНАДА842215-1014
5СЕВИЛЬЯ841310-1113
6РЕАЛ СОСЬЕДАД841313-913
7ВАЛЕНСИЯ833212-1212
8АТЛЕТИК83327-412
9ВИЛЬЯРРЕАЛ832319-1311
10ЛЕВАНТЕ832310-1011
11ОСАСУНА82517-711
12ХЕТАФЕ824212-1210
13ВАЛЬЯДОЛИД82427-810
14ЭЙБАР823310-109
15СЕЛЬТА82335-99
16БЕТИС823311-169
17АЛАВЕС82245-98
18МАЛЬОРКА82156-127
19ЭСПАНЬОЛ81254-145
20ЛЕГАНЕС80264-122

Как мы писали ранее, в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру. Под Эрнесто Вальверде серьезно "шатается стул". В случае отставки, каталонцы хотят пригласить на его место коуча "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.

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Барселона видео голов Лионель Месси Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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