Месси забил первый гол в сезоне, а "Барса" вдевятером уничтожила "Севилью": видеообзор разгрома

В чемпионате Испании каталонцы дышат в спину мадридскому "Реалу", от которого отстают всего на два очка

Месси в матче против "Севильи" / Фото: Reuters

В центральном матче восьмого тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила недавнего лидера Примеры "Севилью" со счетом 4:0. При этом, наконец, своим первым голом в сезоне отметился восстановившийся после травмы Лионель Месси, точный удар которого подвел черту под уничтожением соперников каталонцев на "Камп Ноу".

Обзор матча "Барселона" – "Севилья" (4:0)

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Примечательно, что матч с "Севильей" "Барселона" заканчивала вдевятером – в конце поединка красные карточки схлопотали Араухо (за фол последней надежды) и Дембеле (за пререкания с арбитром).

Гол Суареса

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Гол Видаля

Гол Дембеле

Гол Месси

Удаление Араухо и Дембеле

Барселона – Севилья – 4:0

Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду – Видаль (Ракитич, 70), Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65) – Месси, Суарес, Дембеле

Севилья: Вацлик – Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон – Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 46) – Окампос, Л. де Йонг (Эрнандес, 65), Нолито (Эль Хаддади, 46)

Предупреждения:Семеду, Дембеле, Суарес, Пике, Бускетс – Регилон, Каррису, Банега

Удаления:Араухо, 87 (фол последней надежды), Дембеле, 88 (неспортивное поведение)

Таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 8 5 3 0 16-8 18 2 БАРСЕЛОНА 8 5 1 2 20-10 16 3 АТЛЕТИКО 8 4 3 1 7-4 15 4 ГРАНАДА 8 4 2 2 15-10 14 5 СЕВИЛЬЯ 8 4 1 3 10-11 13 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 8 4 1 3 13-9 13 7 ВАЛЕНСИЯ 8 3 3 2 12-12 12 8 АТЛЕТИК 8 3 3 2 7-4 12 9 ВИЛЬЯРРЕАЛ 8 3 2 3 19-13 11 10 ЛЕВАНТЕ 8 3 2 3 10-10 11 11 ОСАСУНА 8 2 5 1 7-7 11 12 ХЕТАФЕ 8 2 4 2 12-12 10 13 ВАЛЬЯДОЛИД 8 2 4 2 7-8 10 14 ЭЙБАР 8 2 3 3 10-10 9 15 СЕЛЬТА 8 2 3 3 5-9 9 16 БЕТИС 8 2 3 3 11-16 9 17 АЛАВЕС 8 2 2 4 5-9 8 18 МАЛЬОРКА 8 2 1 5 6-12 7 19 ЭСПАНЬОЛ 8 1 2 5 4-14 5 20 ЛЕГАНЕС 8 0 2 6 4-12 2

Как мы писали ранее, в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру. Под Эрнесто Вальверде серьезно "шатается стул". В случае отставки, каталонцы хотят пригласить на его место коуча "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.

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