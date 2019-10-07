Месси забил первый гол в сезоне, а "Барса" вдевятером уничтожила "Севилью": видеообзор разгрома

В центральном матче восьмого тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила недавнего лидера Примеры "Севилью" со счетом 4:0. При этом, наконец, своим первым голом в сезоне отметился восстановившийся после травмы Лионель Месси, точный удар которого подвел черту под уничтожением соперников каталонцев на "Камп Ноу".
Обзор матча "Барселона" – "Севилья" (4:0)
Читайте также: Гризманн может покинуть "Барселону" из-за Месси: стала известна судьба чемпиона мира
Примечательно, что матч с "Севильей" "Барселона" заканчивала вдевятером – в конце поединка красные карточки схлопотали Араухо (за фол последней надежды) и Дембеле (за пререкания с арбитром).
Гол Суареса
Гол Видаля
Гол Дембеле
Гол Месси
Удаление Араухо и Дембеле
Барселона – Севилья – 4:0
Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78
Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду – Видаль (Ракитич, 70), Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65) – Месси, Суарес, Дембеле
Севилья: Вацлик – Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон – Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 46) – Окампос, Л. де Йонг (Эрнандес, 65), Нолито (Эль Хаддади, 46)
Предупреждения:Семеду, Дембеле, Суарес, Пике, Бускетс – Регилон, Каррису, Банега
Удаления:Араухо, 87 (фол последней надежды), Дембеле, 88 (неспортивное поведение)
Таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|8
|5
|3
|0
|16-8
|18
|2
|БАРСЕЛОНА
|8
|5
|1
|2
|20-10
|16
|3
|АТЛЕТИКО
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|4
|ГРАНАДА
|8
|4
|2
|2
|15-10
|14
|5
|СЕВИЛЬЯ
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|8
|4
|1
|3
|13-9
|13
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|8
|3
|3
|2
|12-12
|12
|8
|АТЛЕТИК
|8
|3
|3
|2
|7-4
|12
|9
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|8
|3
|2
|3
|19-13
|11
|10
|ЛЕВАНТЕ
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|11
|ОСАСУНА
|8
|2
|5
|1
|7-7
|11
|12
|ХЕТАФЕ
|8
|2
|4
|2
|12-12
|10
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|8
|2
|4
|2
|7-8
|10
|14
|ЭЙБАР
|8
|2
|3
|3
|10-10
|9
|15
|СЕЛЬТА
|8
|2
|3
|3
|5-9
|9
|16
|БЕТИС
|8
|2
|3
|3
|11-16
|9
|17
|АЛАВЕС
|8
|2
|2
|4
|5-9
|8
|18
|МАЛЬОРКА
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|8
|1
|2
|5
|4-14
|5
|20
|ЛЕГАНЕС
|8
|0
|2
|6
|4-12
|2
Как мы писали ранее, в "Барселоне" нашли удивительную замену главному тренеру. Под Эрнесто Вальверде серьезно "шатается стул". В случае отставки, каталонцы хотят пригласить на его место коуча "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк