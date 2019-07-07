Месси заработал красную карточку за драку в бронзовом матче Аргентины на Кубке Америки
Аргентинцы взяли у чилийцев реванш за два подряд поражения в финалах Кубка Америки
Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место на Кубке Америки и завоевала бронзовые медали турнира. Аргентинцы взяли реванш за два подряд поражения в финалах Копы в предыдущие годы. Отметим, что в финале турнира завтра встретятся сборные Бразилии и Перу, цвета которой защищает динамовец Карлос Самбрано.
Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть
Практически все главные события встречи состоялись в первом тайме. Уже на 12-й минуте счет в матче открыл Серхио Агуэро – аргентинцы быстро разыграли штрафной в центре поля, Агуэро убежал от соперников, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Спустя 10 минут еще один выход один на один реализовал Паулу Дибала.
А на 37-й минуте встречи случился самый скандальный эпизод поединка – Лионель Месси и Гэри Медель что-то не поделили у кромки поля и между ними произошла стычка. Арбитр не долго думал и наградил футболистов прямыми красными карточками, хотя больше в потасовке преуспел чилиец, а Месси демонстративно поднял руки вверх и всем своим видом показывал, что он не участвует в конфликте.
После перерыва арбитр снова напомнил о себе, решив возобновить интригу. После использования VAR он назначил пенальти, который реализовал Артуро Видаль.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
Аргентина – Чили – 2:1
Голы: Агуэро (12), Дибала (22) – Видаль (59, пен)
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Пеццелья, Фойт, Паредес, де Пауль, Ло Чельсо (Фунес Мори, 90), Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67), Месси.
Чили: Арьяс, Исла, Диас, Хара (Марипан, 50), Босежур, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Санчес (Фернандес, 17), Пульгар, Варгас, Медель.
Предупреждения: Босежур (16), Видаль (26), Пульгар (45), Пеццелья (57), Паредес (63), Фойт(79), Тальяфико (90).
Удаления: Медель (37), Месси (37).
Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.
Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.
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