Месть за Зозулю: ультрас "Райо Вальекано" напали на президента после слов в поддержку украинца

Фанаты мадридского клуба поквитались со своим боссом за то, что тот осудил их оскорбления в адрес Зозули

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса / Фото: Getty Images

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Президент мадридского "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса подвергся нападению со стороны группы ультрас своего клуба по окончании гостевого поединка Кубка Испании, в котором "Райо" обыграл "Тарасону" со счетом 1:0. Этот инцидент произошел спустя лишь несколько дней после того, как фаны "Райо" оскорблениями "Зозуля – нацист" сорвали матч с "Альбасете".

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Во время нападения на президента "Райо Вальекано" Рауля Мартина Пресу в его адрес звучали оскорбления. По информации Marca, группа из 30 представителей ультрас мадридского клуба окружила автомобиль Пресы и начала разбивать машину. Сам Преса не пострадал, но после инцидента он обратился в полицию.

Фото машины Рауля Пресы

Причиной атаки на президента "Райо Вальекано" в Испании называют месть ультрас этого клуба за слова Рауля Пресы после того, как своими оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" Романа Зозули фанаты "Райо" сорвали воскресный поединок Сегунды.

"Это очень грустный вечер для "Райо" и спорта, – заявил тогда президент "Райо Вальекано". – Мы резко осуждаем оскорбления, которые шли от части фанатов в сторону соперника. Футбол должен объединять, а не разобщать. Мы не проявляем толерантность к насилию. Нам жаль и стыдно, что это происходит. Я говорил с Зозулей, обнял его, потому что он человек, он заслуживает уважение"

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Напомним, что конфликт между украинским футболистом и фанатами мадридского "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Роман перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщики выступили против присутствия Зозули в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку украинских военных.

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