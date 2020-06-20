Месть Жозе не удалась: "Манчестер Юнайтед" спасся 11-метровым от Погба в дуэли с "Тоттенхэмом"

Еще одно пенальти рефери поединка назначил на 90-й минуте, но отменил

В пятницу вечером английская Премьер-лига открыла 30-й туре. В одном из противостояний в Лондоне встречались нынешняя и бывшая команды знаменитого португальского тренера Жозе Моуринью. Наш сайт вел онлайн-трансляцию "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед".

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Поединок оправдал ожидания: обе команды по-настоящему хотели выиграть и часто действовали на встречных курсах. Эмоций телезрителям добавлял интершум фанов, который включили на арене "Шпор". Счет на 27-й минуте удалось открыть "Тоттенхэму". 22-летний нидерландский нападающий-новичок Стивен Бергвейн завершил впечатляющий проход мощным ударом, с которым Давид Де Хеа не справился.

Парни Уле-Уйнара Сульшера восстановили равновесие на 81-й минуте с 11-метрового, который заработал опальный французский полузащитник Поль Погба. А реализовал его португалец Бруну Фернандеш – 1:1.

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На 90-й минуте опытный рефери Джонатан Мосс поставил еще одно пенальти в ворота хозяев. Однако получил подсказку от судьи VAR и отменил "точку". Боевая ничья оставила "МЮ" на пятом месте с 46 очками, а "Тоттенхэм" – на восьмом с 42.

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