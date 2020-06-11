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Места для фанатов – на крыше: как болельщики, несмотря на коронавирус, смотрели футбол вживую с файерами

11 июня, 20:10

Елена Павлова Елена Павлова

Также фаны "Драконов" подготовили шикарный рыцарский баннер

В чемпионате Португалии появился единоличный лидер. "Порту" воспользовался ничьей "Бенфики", дожал в своем поединке "Маритиму" – 1:0 и вышел в турнирной таблице на чистое первое место, опережая на два очка лиссабонцев. Но наравне с футболистами героями этой встречи стали фанаты "Драконов". Ранее мы сообщали, что медики написали имена футболистов на футболках, но это не помогло.

К первому домашнему матчу "Порту" после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, болельщики подготовили шикарный баннер на всю трибуну с изображением трех рыцарей. Напомним, что в Португалии поединки чемпионата также проходят без зрителей.

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Рыцарский баннер фанатов "Порту"

Рыцарский баннер фанатов "Порту"

А группа самых преданных и смелых фанатов заняла зрительские места на крыше соседнего со стадионом здания, где все поле было как на ладони. С первых минут встречи "Драконов" с "Маритиму" они активно жгли файера и попали в телетрансляцию матча.

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Ранее мы также писали, что автобус бывшего соперника "Шахтера" закидали камнями. "Бенфика" не очень удачно провела первый поединок после карантина в чемпионате Португалии.

Смотрите, как "Порту" вылетел из Лиги Европы в 1/16 финала

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крыша болельщики фанаты Порту чемпионат Португалии баннер Маритиму

Источник: Сегодня|Спорт

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