Места в последний вагон: на Евро-2020 вышли 17 сборных, в отборе разыграют еще три путевки

В финальную часть пробились 17 команд, еще четыре места разыграют весной по схеме Лиги наций

Роналду забил Люксембургу

В финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пробились уже 17 сборных. Напомним, всего на Евро сыграют 24 команды. Еще три путевки разыграют непосредственно в европейской квалификации. Весной же 2020-го раздадут четыре путевки по схеме Лиги наций. В воскресенье еще одной командой, официально вышедшей на Евро-2020 стала Португалия. Как мы писали, Португалия разобралась с Люксембургом на выезде.

Роналду и Ко непросто довелось на "картофельном поле". После победы 2:0 Криштиану оценил шансы Португалии на победу в чемпионате Европы. Смотрите, как сам звездный форвард и его партнер забивали мячи в Люксембурге.

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Кроме Португалии, напомним, места в финальной части себе забронировали: Украина, Испания, Италия, Бельгия, Польша, Турция, Англия, Франция, Чехия, Швеция, Финляндия (впервые!), Германия, Хорватия, Австрия, Голландия, Россия. Турнир пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

Смотрите результаты всех вчерашних матчей квалификации.

Сборная Украины, занявшая первое место в группе с Португалией, в воскресенье вырвала ничью у Сербии.

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