Места в восьмерке Лиги чемпионов мало: боссы "ПСЖ" уже нашли замену немецкому тренеру команды

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" воспользовался приостановкой всех футбольных турниров и начал переговоры с итальянским тренером Массимилиано Аллегри. По информации Foot Mercato, парижский гранд намерен расстаться со своим нынешним наставником, немецким специалистом Томасом Тухелем в конце текущего сезона. Ранее мы писали, что фанаты "ПСЖ" устроили файер-шоу под стенами стадиона во время матча Лиги чемпионов.

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Тухель не устраивает руководство "ПСЖ", несмотря на то, что команда выиграла чемпионат Франции в прошлом году, а также является лидером Лиги 1 в нынешнем розыгрыше. Также под руководством немца клуб наконец-то пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив из борьбы "Боруссию" Дортмунд.

Напомним, Массимилиано Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в "Ювентусе" сменил Маурицио Сарри. А Аллегри в последнее время сватали и в мадридский "Реал", и в английский "Манчестер Юнайтед – итальянец, который работал с Роналду, готов возглавить его бывший клуб.

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