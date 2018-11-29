Место для матча "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс" нашлось за океаном

Определилось место проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс", которая не состоялась из-за нападения фанатов "Ривер Плейт" на автобус "Боки Хуниорс" и ранений, полученных в результате футболистами гостей. Она состоится... в Мадриде 9 декабря – на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Такое компромиссное решение приняли ФИФА, КОНМЕБОЛ при участии мадридского "Реала".

Таким образом Мадрид в сезоне-2018/2019, как подчеркивает испанская газета Marca, станет настоящей столицей клубного мирового футбола. Сначала на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 9 декабря 2018 года определится клубный чемпион Южной Америки, а 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" определится клубный чемпион Европы – победитель Лиги чемпионов.

Сегодня во второй половине дня в столице Испании состоялась рабочая встреча с представителями правительства, национальной полиции и "Реала", на которой обсуждались вопросы безопасности на таком взрывоопасном поединке.

Напомним, что ответная встреча на стадионе "Ривер Плейт" в столице Аргентины должна была состояться 24 ноября. Но ее сорвали фанаты принимающей стороны, которые атаковали автобус гостей. Незадолго до начала игры болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки". У транспортного средства были разбиты несколько стекол. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки, чтобы разогнать толпу.

В итоге стражами порядка были задержаны 29 человек, хотя число нападавших составляло около сотни фанатов. Но пострадали и футболисты: многие игроки получили отравление угарным газом из-за попавшей в автобус дымовой шашки, несколько человек получили порезы. В больницу попали капитан Перес, полузащитник Ламардо и звездный форвард Тевес, но вскоре вернулись в расположение команды.

Первый матч между соперниками – на поле "Боки" – завершился вничью, 2:2.