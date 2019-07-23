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Место в чемпионате Испании можно купить за полмиллиона евро

23 июля, 12:36

Вакантное место появилось в третьем дивизионе национальной лиги

Фото: AFP

Королевская испанская футбольная федерация выставила на продажу место в третьей лиге страны, сообщается на официальном сайте организации. Любой желающий клуб может купить место за 452 тысячи евро. Это предложение действительно до 25 июля текущего года. Если несколько клубов будут готовы выплатить эту сумму, основным критерием отбора станут спортивные результаты команд по итогам прошлого сезона. 

Такая ситуация возникла вследствие дисквалификации клуба "Реус", который выступал во втором дивизионе. Каталонская команда была оштрафована в прошлом сезоне из-за задолженностей перед футболистами. Так как клуб не смог внести необходимую сумму до 17 июля, он опустился в четвертую лигу. 

Если ни один клуб не заплатит необходимую сумму до 25 июля, в течении 48 часов будет действовать второй период выкупа, а цена на место уменьшится вдвое. На последнем этапе место может быть предоставлено бесплатно, а клуб будет отбираться на основе спортивных критериев.

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Тег футбол, чемпионат Испании

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Championat.ru

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