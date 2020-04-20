Месяцы секретных переговоров: "Манчестер Юнайтед" уломал на рекордный трансфер юную звезду футбола

В ближайшее трансферное окно нас ждет самый крупный трансфер в истории британского футбола. "Манчестер Юнайтед" договорился о переходе с 20-летним полузащитником дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо. Темнокожий вингер сборной Англии через агента согласовал все детали контракта с "красными дьяволами", сообщает английское издание The Sun. Дело осталось лишь за клубами. Мы писали, что вундеркинду из "Боруссии" предлагают "золотые горы" и культовый номер.

Ранее на Санчо претендовали и несколько других европейских грандов, но теперь парень определился. За "Боруссию" Санчо выступает с лета 2017 года. Он является воспитанником "Уотфорда", а его родители – выходцы из Тринидада и Тобаго. В 2015-2017 годах вингер значился в "Манчестер Сити" и пытался пробиться в основной состав коллектива Пепа Гвардиолы. Однако, не попав в заявку на предсезонное турне команды, отказался подписывать новый контракт и выбрал переход в немецкий клуб. Теперь его цена многократно возросла по сравнению с 9 миллионами фунтов, которые дортмундцы заплатили за Джейдона "горожанам".

По информации The Sun, зарплата у футболиста будет 190 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Правда, "Боруссия" просит за своего игрока 130 миллионов евро, что в эпоху пандемии кажется огромной суммой. Однако "МЮ", думается, готов выложить такую сумму, раз завершил переговоры с самим Джейдоном.

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