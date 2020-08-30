"Металлист 1925" и "Металл" вылетели из Кубка Украины в первом же раунде: результаты субботы

Интересными результатами на самом старте продолжает радовать Кубок Украины. Как мы писали, "Нива" победила "Карпаты", прошло первый барьер и "Полесье" Сергея Шищенко. А вот две команды Харькова не смогли выиграть в 1/64 финала.

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"Металлист 1925", который еще недавно претендовал на выход в Премьер-лигу, неожиданно уступил коллективу из Сумской области – "Альянсу" из Липовой Долины (0:2). Другая амбициозная команда из Харькова, "Металл" тренера Александра Кучера и форварда Руслана Фомина, проиграла на своем поле "ВПК-Агро" из пгт Магдалиновка в Днепропетровской области – 1:3. Непростую победу добыл одесский "Черноморец", одолев в Новой Каховке "Энергию" – 3:1. Вчера же матч Кубка Украины не состоялся из-за поломки автобуса. Из других результатов выделим успех "Ужгорода" во встрече с "Буковиной" (2:0), и "Николаева" – с "Балканами" (1:0).

На днях, "Полесье" оскандалилось подписанием новичка из "чемпионата ЛНР".

Смотрите, как "Черноморец" сражался с "Колосом" за место в Премьер-лиге:

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