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Между первым и последним голом Ибрагимовича 20 лет: кто еще играет и забивает так долго

12 января, 09:00

Ибрагимович первым забил гол в четвертом десятилетии. Но он может быть не единственным

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

В субботу Златан Ибрагимович установил очередное достижение. Шведский нападающий забил в ворота "Кальяри" в чемпионате Италии в возрасте 38 лет и 100 дней. Он не только вошел в ТОП-5 самых возрастных авторов голов в Серии А, но и установил, возможно, уникальное достижение: он забивает в четвертом десятилетии подряд! Свой первый гол в чемпионате Швеции Ибра провел 30 октября 1999 года.

Пока в сети спорят, считать 2020 год новым десятилетием или еще годик подождать, факт остается фактом – Ибрагимович забил в двух разных столетиях с разницей в 20 лет. Тут невольно задаешься вопросом: а многого ли футболистов вообще играют на высшем уровне в Европе, не то что забивают?

В современном футболе все меньше остается старожилов. Насыщенный график ТОП-чемпионатов настолько истощает организм, что лишь единицы могут продолжать выступать на высоком уровне во второй половине третьего десятка лет. Большинство же отправляется покорять экзотические чемпионаты Азии или заокеанскую MLS.

В Европе мода на молодежь: вот недавно 17-летний игрок "Барселоны" Ансу Фати стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов. Каталонцы уже успели подписать с юным дарованием контракт с клаусулой в 170 млн евро, которая повысится до 400 млн евро.

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А в бывшей команде Руслана Малиновского бельгийском "Генке" теперь играет самый молодой вратарь в историю Лиги чемпионов. Маартен Вандевоордт появился на поле в возрасте 17 лет и 287 дней.

Самым же возрастным футболистом в ТОП-чемпионатах Европы является бразильский защитник французского "Монпелье" Виторино Илтон. Он дебютировал в составе "Шапекоэнсе" еще в 1996 году. Несмотря на солидный возраст Илтон остается игроком основы французского клуба и носит капитанскую повязку. В текущем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, почти все – "от звонка до звонка".

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Илтон

Илтон / Фото: Getty Images

Следом за ним идут два ветерана европейского футбола – легенда "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и знаменитый перуанский нападающий "Вердера" Клаудио Писсаро. К слову, Ибрагимович занимает только восьмое место среди самых возрастных игроков Топ-лиг.

Что касается среднего возраста, то самым возрастным в Европе является чемпионат Андорры, где выступает всего восемь команд. Средний возраст всех игроков – 28,6 года. Если брать только ТОП-чемпионаты, то здесь лидирует Испания – 27,3, затем идут Англия (27,1), Италия (27), Германия (25,7) и Франция (25,4). Средний возраст игроков чемпионата Украины составляет 25,5 года.

ТОП-10 возрастных игроков в ТОП-чемпионатах Европы:

ИгрокКомандаВозраст
ИлтонМонпелье42 года 3 месяца 29 дней
Джанлуиджи БуффонЮвентус41 гол 11 месяцев 14 дней
Клаудио ПиссароВердер41 год 3 месяца 8 дней
Флоран БальмонДижон39 лет 11 месяцев 9 дней
Джанлука ПеголоСассуоло38 лет 9 месяцев 17 дней
Ариц АдурисАтлетик38 лет 11 месяцев
ХоакинБетис38 лет 5 месяцев 21 день
Златан ИбрагимовичМилан38 лет 3 месяца 8 дней
Диего ЛопесЭспаньол38 лет 2 месяца 8 дней
Серджо ФлоккариСПАЛ38 лет 1 месяц 30 дней
В чемпионате Украины
Рустам ХуджамовМариуполь37 лет 3 месяца 6 дней
Александр КучерКарпаты37 лет 2 месяца 20 дней
Андрей ЗапорожанАлександрия36 лет 9 месяцев 21 день

Кто может повторить достижение Ибаргимовича? Ариц Адурис забивал в 1999 году, но тогда он выступал еще в третьей лиге Испании. Трудно сказать, что тогда было сильнее, Сегунда В или высшая лига Швеции.

А вот кто точно конкурент для Ибры, так это Клаудио Писсаро. Парагваец забил первый гол в Европе еще раньше Златана – 12 сентября 1999 года. Текущий сезон для него станет последним в карьере, но у него еще остается время, чтобы вписать свое имя в историю.

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футбол Златан Ибрагимович Клаудио Писсаро Арис Адурис

Источник: Сегодня|Спорт

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