Между жизнью и смертью: у 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг

У 16-летнего защитника итальянской "Виченцы" Эдоардо Больцона произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии C, третьего по силе дивизиона страны. Футболист находится в критическом состоянии. Несколько часов назад парень перенес экстренную операцию в больнице Тревизо, и в настоящее время врачи борются за его жизнь.

Читайте также: "Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе": известный итальянский спортсмен – против возобновления Серии А

"Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, сражаясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь более сложное сражение, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этом сражении. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле", – говорится в заявлении "Виченцы".

Реклама

Смотрите сюжет о главных тайнах человеческого мозга

Читайте также: Мама Роналду после инсульта вернулась из больницы домой и показала всем большой палец

Как мы писали ранее,в России во время индивидуальной тренировки на карантине умер футболист. В Москве скончался 22-летний игрок местной "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Проблемы с сердцем у него были давно, и он писал расписку, что будет заниматься спортом на свой страх и риск.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама