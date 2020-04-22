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Между жизнью и смертью: у 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг

22 апреля, 09:14

Олег Люлька

Итальянские врачи борются за спасение юного защитника "Виченцы" Эдоардо Больцона

У 16-летнего защитника итальянской "Виченцы" Эдоардо Больцона произошло кровоизлияние в мозг, сообщается на официальном сайте клуба Серии C, третьего по силе дивизиона страны. Футболист находится в критическом состоянии. Несколько часов назад парень перенес экстренную операцию в больнице Тревизо, и в настоящее время врачи борются за его жизнь.

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"Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, сражаясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь более сложное сражение, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этом сражении. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле", – говорится в заявлении "Виченцы".

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Как мы писали ранее,в России во время индивидуальной тренировки на карантине умер футболист. В Москве скончался 22-летний игрок местной "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Проблемы с сердцем у него были давно, и он писал расписку, что будет заниматься спортом на свой страх и риск.

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Италия чемпионат Италии кровоизлияние Виченца Эдоардо Больцон

Источник: Сегодня|Спорт

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