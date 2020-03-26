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Вдвое! Международные организации просят футболистов пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса

26 марта, 23:10

Вадим Авдасев

Ожидается, что во всех ведущих чемпионатах урежут по половине доходов игроков

Пандемия коронавируса вынудила остановить практически все спортивные мероприятия в мире. Из-за этого организаторы соревнований несут ощутимые убытки. В Европе футбольные клубы начали вести переговоры с игроками об урезании зарплат на период простоя. Мы сообщали, что многие футболисты "Барселоны" не хотят идти на понижение зарплат.

Дело вышло на масштабный уровень. Уже состоялась встреча руководства Международной федерации футбола (ФИФА) с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В итоге стороны решили, что попросят игроков пойти на урезание зарплаты, сообщает авторитетное испанское издание Marca. В частности ФИФА предложит футболистам согласиться на урезание доходов вдвое – на 50%! По крайней мере, пока не прояснится ситуация с пандемией COVID-2019.

Как мы писали, ФИФА обяжет клубы продолжить контракты до конца сезона, когда бы он ни закончился.

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Также стороны пришли к выводу, что клубы не смогут расторгать договора с футболистами и тренерами. Такой вариант развития событий поддержали более половины команд, выступающих под эгидой УЕФА и ФИФА, а процент, на который понизится заработная плата, – одинаковый для всех.

Смотрите, как в битве грандов в Лиге чемпионов "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" в Англии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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снижение зарплаты футбол ФИФА коронавирус

Источник: isport.ua

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