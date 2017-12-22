Мхитарян в седьмой раз подряд признан лучшим футболистом Армении

Вчера, 13:59

В 2017 году Мхитарян в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги

Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян в восьмой раз признан лучшим футболистом года в Армении, сообщается на официальном сайте федерации футбола республики.

"Набрав 190 баллов, лучшим футболистом Армении 2017 года стал капитан сборной страны и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян. Он завоевывает этот титул в восьмой раз, причем в седьмой раз подряд", – говорится в сообщении.

В голосовании участвовали президенты, главные тренеры и капитаны армянских клубов, а также представители СМИ. По данным федерации, из 39 участников голосования 38 отдали капитану армянской сборной первое место. Вторым с 35 очками стал нападающий македонского "Вардара" Тигран Барсегян, третьим – защитник екатеринбургского "Урала" Вараздат Ароян.

В 2017 году Мхитарян в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы и Кубка английской лиги.

По мнению болельщиков манкунианцев Мхитарян забил лучший гол сезона в "Манчестер Юнайтед".

А потом фанаты признали Генриха Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы. В решающем матче "МЮ" обыграл "Аякс" и завоевал трофей.

Но в нынешнем сезоне Мхитарян редко попадает в основной состав. На его счету 12 матчей и один гол. Такое положение дел футболиста не устраивает и он решил сменить команду. Появилась информация, что Мхитарян готов зимой сменить "МЮ" на "Интер".
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян

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Источник:

Р-спорт

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