Мхитарян включен в сборную разочарований чемпионата Англии

В списке неудачников есть игроки не только "МЮ", но и "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма"

Футбольный портал Goal.com представил свою символическую сборную разочарований первой половины сезона английской Премьер-лиги.

В команду был включен полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян, который в последний раз появлялся на поле в стартовом составе в начале ноября. Напомним, что недавно Мхитарян в седьмой раз подряд стал лучшим футболистом Армении.

Полностью состав команды разочарований выглядит следующим образом: Харт ("Вест Хэм"), Уильямс ("Эвертон"), Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Соареш ("Саутгемптон"), Роуз ("Тоттенхэм"), Шелви ("Ньюкасл"), Саншеш ("Суонси"), Бакайоко ("Челси"), Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Санчес ("Арсенал"), Бентеке ("Кристал Пэлас").

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.

"Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии . Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле "Борнмут" со счетом 4:0.