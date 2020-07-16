Михайличенко дают 55 процентов на выигрыш у Скрипника: прогноз на мегаматч "Динамо" – "Заря"

Аналитики называют "Динамо" фаворитом матча за Лигу чемпионов с "Зарей", который состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:00. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Заря" доступна на нашем сайте.
"Динамо" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины
Напомним, в случае поражения от "Зари", "Динамо" потеряет даже теоретические шансы на второе место в Премьер-лиге и пропуск в квалификацию Лиги Чемпионов. Тогда как в случае сегодняшней победы киевлян, в последнем туре для завоевания "серебра" им останется лишь справиться с турнирно немотивированным "Колосом".
Коэффициент аналитиков букмекерских контор на победу "Динамо" 16 июля составляет 1.73, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с коэффициентом 4.70, а на ничью – 3.80. Таким образом эксперты подсчитали следующую вероятность результата матча: победа "Динамо" – 55 процентов, ничья – 25 процентов, победа "Зари" – 20 процентов.
Букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов в этом сверхважном поединке. С вероятностью в 56 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.70, а на "меньше 2,5 гола" котировка 2.15.
Самые вероятные авторы голов
- Виктор Цыганков, "Динамо" – 2.50 (коэффициент на "забьет гол")
- Беньямин Вербич, "Динамо" – 2.50
- Корлос де Пена, "Динамо" – 3.00
- Владислав Кабаев, "Заря" – 3.00
- Артем Громов, "Заря" – 3.60
- Кочергин, Лунев, Хомченовский ("Заря") – по 5.00
Смотрите, как забивает Цыганков
Смотрите, как забивает Кабаев
Судить матч "Динамо"- "Заря" будет Екатерина Монзуль. Примечательно, что при ее судействе "Динамо" проиграло все три матча в Премьер-лиге: "Днепру-1", "Шахтеру" и "Десне", а "Заря" уступила "Десне" и упустила победу над "Александрией". Оба клуба были недовольны действиями Екатерины.
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По мнению аналитиков, высоки шансы, что сегодня Екатерина Монзуль назначит пенальти и удалит кого-то из игроков. Вероятность назначения 11-метрового составляет 40 процентов (коэффициент 2.35), а красной карточки – 39 процентов (2.40).
Как мы писали ранее, Михайличенко оставил игроков "Динамо" без жен, закрыв их на ночь перед игрой с "Зарей" на клубной базе. Такие меры призваны заставить футболистов сосредоточиться исключительно на предстоящем матче.
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