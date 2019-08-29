Михайличенко начал чистку: "Динамо" избавляется от своего капитана

Полузащитник команды Сергей Сидорчук уже попрощался с партнерами по команде и готовится к переезду в Турцию

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук близок к переходу в другой клуб. Как сообщают украинские СМИ, футболист уже попрощался с партнерами по команде и сообщил им о своем уходе. Ранее появилась информация, что Сидорчук будет отдан в аренду турецкому "Бешикташу".

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В текущем сезоне Сидорчук провел за "Динамо" пять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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Кстати, "Бешикташ" в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Турции и в этом сезоне будет выступать в Лиге Европы, но с киевлянами они не пересекутся, так как при жеребьевке будут находиться в одной корзине.

Напомним, что после вылета "Динамо" из Лиги чемпионов был уволен главный тренер команды Александр Хацкевич. Спустя несколько дней киевлян возглавил Алексей Михайличенко, тренировавший команду еще 15 лет назад, а в последнее время занимавший пост спортивного директора.

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Первым изменением при Михайличенко стал перевод в основной состав ганского полузащитника Махаммеда Кадири. Похоже, новичок команды, который был куплен еще при Хацкевиче, но так и не разу не сыгравший при нем, удовлетворил новый тренерский штаб и вытеснил из основной обоймы Сидорчука.

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Смотрите красивый гол Сергея Сидорчука в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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