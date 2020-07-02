Украинский защитник "Гента" – о Евро-2020 и нашем легионе в Бельгии

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун рассказал в интервью каналу Футбол 1/2/3 о подготовке к новому сезону, восстановлении игрока сборной Украины Романа Яремчука и возможном пополнении нашого легиона в Бельгии. Ранее мы сообщали, что первый чемпионат в Европе завершает сезон досрочно, украинец стал чемпионом.

"Осталось чуть больше месяца до первого официального матча. Обещают, что первый поединок чемпионата Бельгии состоится 7 августа. Эмоции другие, ведь засиделись на карантине. Что касается восстановления Романа Яремчука после операции, то все хорошо. По тренировкам видно, что все в порядке. Главным он называет то, что пропали болевые ощущения, которые были до операции. Он настроен работать, набирать кондиции, чтобы помогать клубу и сборной. Что касается Богдана Михайличенко, то "Андерлехт" – один из самых популярных клубов Бельгии. Для него переход из "Зари" в "Андерлехт" будет шагом вперед. Если действительно такой вариант есть, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь развития", – отметил Пластун.

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Также защитник считает, что перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса не отразится негативно на сборной Украины.

"Не думаю, что мы забыли философию сборной Украины. Для кого-то перенос – минус, для кого-то – плюс. Все, что не делается, все – к лучшему. Нужно работать и подойти к следующему году еще в лучшей форме. Для сборной будет лишний повод еще лучше подготовиться, показать результат еще лучше. Болельщикам, конечно, придется подождать", – сказал Игорь.

Мы также писали, что Пластун претендовал на звание лучшего украинского легионера в Европе.

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