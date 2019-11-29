Михайличенко: "Первая и последняя минуты стали для нас роковыми"

Наставник "Динамо" считает, что его команда сама виновата, что упустила победу в Швеции

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме (3:4). Напомним, что киевляне пропустили на стартовых минутах первого и второго таймов, а решающий гол был забит уже в компенсированное время. "Мальме" – "Динамо" 4:3 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

Мы вели онлайн матча "Мальме" – "Динамо"

"Сами виноваты, что счет на табло такой. Потому что нельзя начинать таймы с пропущенных мячей, тем более после, стандартный положений.

В первом тайме было много моментов, во втором... не получилась игра. Были допущены ошибки не было того продолжения первого тайма. В первом тайме было ощущение полного превосходства. Все было в наших ногах. Будем готовиться к последней игре, в которой все будет решаться.

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В первом тайме доминировали за счет движения, предложения за спину, быстрого розыгрыша.

Эти мячи, которые пропустили в самом начале таймов, не то что не обазятельные, они сыграли психологическую роль. Да еще и это удаление непонятное…

Во втором тайме нам было тяжелее играть, потому что вдесятером было видно, что играли на результат и отыгрались, но чрезмерное желание выиграть помешало.

Мы продолжали играть в свою игру и, несмотря на то, что были в меньшинстве, у нас были моменты для контригры и мы их использовали, но первая и последняя минуты стали для нас роковыми", – сказал Михайличенко в эфире канала "Футбол 2".

Напомним, что сегодня ранее "Александрия" минимально проиграла "Вольфсбургу" и лишилась Лиги Европы.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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