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Михайличенко снова оставит футболистов "Динамо" без жен на одну ночь

17 июля, 22:24

Олег Люлька Олег Люлька

Этот метод сработал в случае с поединком против "Зари". Теперь киевляне закроются на базе и перед "Колосом"

Киевское "Динамо" приступило к подготовке к матчу заключительного тура Премьер-лиги против "Колоса", который состоится в воскресенье, 19 июля, на НСК "Олимпийский". Напомним, после недавней победы "Динамо" над "Зарей" 3:1, в поединке с "Колосом" киевлянам достаточно не проиграть, чтобы гарантированно занять второе место и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", 17 июля в полдень "бело-синие" собрались на учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской и провели тренировку, которая была посвящена преимущественно восстановлению. В субботу, 18 июля, подопечных Алексея Михайличенко ожидает предматчевый заезд на базу и вечернее занятие, после которого команда останется ночевать на базе.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Михайличенко уже оставлял игроков "Динамо" на ночь без жен, закрыв футболистов на базе накануне игры с "Зарей". И судя по итоговому счету того поединка, это сработало.

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Ранее мы писали, что "Динамо" забрало все награды за 31 тур чемпионата Украины. Лучшим тренером был признан наставник киевлян Алексей Михайличенко, а лучшим игроком – полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
31
18
5
8
65
33
32
59
Забитые 65
Пропущеные 33
Разница 32
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
ЗаряЗаряЗар
31
17
6
8
49
28
21
57
Забитые 49
Пропущеные 28
Разница 21
Результаты последних матчей: П В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
31
17
4
10
58
32
26
55
Забитые 58
Пропущеные 32
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
31
14
6
11
47
45
2
48
Забитые 47
Пропущеные 45
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
31
11
9
11
38
46
-8
42
Забитые 38
Пропущеные 46
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
31
9
7
15
23
45
-22
34
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П В Н Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
31
5
9
17
25
55
-30
24
Забитые 25
Пропущеные 55
Разница -30
Результаты последних матчей: П П Н Н П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Динамо" ранее обыгрывало "Колос"

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