Михайличенко снова оставит футболистов "Динамо" без жен на одну ночь

Этот метод сработал в случае с поединком против "Зари". Теперь киевляне закроются на базе и перед "Колосом"

Киевское "Динамо" приступило к подготовке к матчу заключительного тура Премьер-лиги против "Колоса", который состоится в воскресенье, 19 июля, на НСК "Олимпийский". Напомним, после недавней победы "Динамо" над "Зарей" 3:1, в поединке с "Колосом" киевлянам достаточно не проиграть, чтобы гарантированно занять второе место и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Как сообщает официальный сайт "Динамо", 17 июля в полдень "бело-синие" собрались на учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской и провели тренировку, которая была посвящена преимущественно восстановлению. В субботу, 18 июля, подопечных Алексея Михайличенко ожидает предматчевый заезд на базу и вечернее занятие, после которого команда останется ночевать на базе.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Михайличенко уже оставлял игроков "Динамо" на ночь без жен, закрыв футболистов на базе накануне игры с "Зарей". И судя по итоговому счету того поединка, это сработало.

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Ранее мы писали, что "Динамо" забрало все награды за 31 тур чемпионата Украины. Лучшим тренером был признан наставник киевлян Алексей Михайличенко, а лучшим игроком – полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков.

Смотрите, как "Динамо" ранее обыгрывало "Колос"

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