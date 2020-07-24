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"Милан" – "Аталанта": где смотреть битву самых успешных команд чемпионата Италии после карантина

24 июля, 17:33

Елена Павлова Елена Павлова

Расписание трансляций центрального поединка тура в Серии А на ТВ и в интернете

Сегодня в первом матче 36-го тура чемпионата Италии "Милан", который сражается за место в еврокубках, примет "Аталанту". Команда Руслана Малиновского также набрала отличный ход и после проигрыша "Ювентуса" в прошлом туре борется даже за титул, хоть шансы совсем небольшие.Онлайн-трансляция "Милан" – "Аталанта"пройдет на нашем сайте с яркими фото и комментариями ключевых моментов.

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Матч начнется в 22:45 по Киеву, в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также можно смотреть на ресурсах МАТЧ! и Матч ТВ, Setanta Sports Georgia, а также на сервисе Oll.tv (в подписке). Повтор будет доступен на следующий день на канале "Футбол 1" в 11:45 и 17:45, а также в воскресенье в 06:00 утра на "Футбол 1" и в 15:45 на "Футбол 2".

Стоит отметить, что "Милан" не выигрывает у "Аталанты" на "Сан-Сиро" с января 2014 года.

"Второе место в чемпионате было бы отличным результатом для нас. Возможно, для тех, кто ведет борьбу за скудетто, второе место означало бы поражение, но мы никогда не были вторыми. Это будет огромный успех. Сезон заканчивается через неделю. Во втором круге "Милан" набрал больше всех очков вместе с нами. В настоящий момент это самый сложный соперник. Пожалуй, сейчас "Милан" находится в самой лучшей форме. А "На "Сан-Сиро" мы чувствуем себя как дома, потому что играли здесь в Лиге чемпионов", – цитирует главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини acmilanfan.ru с ссылкой на Football Italia.

Смотрите, как "Милан" и "Аталанта" играли между собой в предыдущем матчем

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чемпионат Италии где смотреть Аталанта Милан Джан Пьеро Гасперини

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