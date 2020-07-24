"Милан" – "Аталанта": онлайн-трансляция матча Серии А

Сегодня в стартовом поединке 36 тура чемпионата Италии встречаются "Милан" и "Аталанта". Команда Руслана Малиновского отправляется в гости к клубу, набравшему ход после карантина. мотивация хозяев – борьба за еврокубки, гостей – призрачные шансы на чемпионство и реальные – на "серебро". Матч "Милан" – "Аталанта" начнется в 22:45, мы проводим текстовый онлайн поединка.

"Милан" – "Аталанта"

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"Аталанта" уже гарантировала себе место в групповом этапе Лиги чемпионов, и еще сохраняет теоретические шансы на завоевание титула Серии А. Но для этого команде нужно побеждать в трех оставшихся матчах, и надеется, что "Ювентус" в трех играх не сможет набрать три очка. Ситуация крайне маловероятная. А вот за "серебро" команда Малиновского может побороться – сегодня "Аталанта" опережает "Интер" на одно очко и "Лацио" – на два.

"Милан", набравший отличный ход после карантина, вошел в "зону еврокубков", и находится сегодня на шестой позиции, дающей право сыграть в квалификации Лиги Европы. В ЛЧ команда точно не попадет, но если сможет подняться еще на одну строчку в турнирной таблице, то в Лиге Европы попадет сразу в группу.

"Милан" – "Аталанта": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Класснейший поединок по всем параметрам. Во-первых, дерби Ломбардии, во-вторых, "Атланта" вдруг стала котироваться выше "Милана", а это вызов для "росонери". В-третьих, обе команды после карантина показывают едва ли не лучший футбол в Италии, идут стабильно и добиваются результатов. В-четвертых, "Аталанта" все еще сохраняет шансы на "скудетто", хоть с математической точки зрения опередить "Ювентус" им будет крайне сложно.

После рестарта "Милан" не проиграл ни одного из девяти матчей, лишь дважды сыграв вничью. Причем, за этот период команда Пиоли обыграла "Ювентус", "Лацио" и "Рому", а также сыграла вничью с "Наполи". Жаль, но набрав такой ход, "красно-черные" математически все же не претендуют на путевку в Лигу чемпионов. Зато Стефано Пиоли получил полноценный контракт с клубом.

"Аталанта" выглядит потрясающей – не проигрывает 15 матчей кряду, в том числе десять после карантина. Отдельно радует украинскую публику игра и результативность Руслана Малиновского, которого очень хотелось бы увидеть на поле в дерби с первых минут.

Однозначно ждем голов. Голы в обоих таймах, обе команды забьют и очень даже может быть тотал "больше 3,5". Ведь защищаться не очень любят и умеют обе.

"Милан" – "Аталанта": прогноз букмекеров

Эксперты называют гостей небольшими фаворитами встречи. Коэффициент на победу Малиновского и компании равен 2.25, на победу хозяев – 2.90, на ничью – 4.10.

Вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Милана" 33 процента, ничья 24 процента, победа "Аталанты" 43 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей, с вероятностью в 67 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.42, а на "меньше 2,5 голов" – 2.85.

"Милан" – "Аталанта": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на следующий день на канале "Футбол 1" в 11:45 и 17:45, а также в воскресенье в 06:00 утра на "Футбол 1" и в 15:45 на "Футбол 2".

В прошлом туре "Милан" на выезде обыграл "Сассуоло":

"Аталанта" в прошлом туре минимально обыграла "Болонью":

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