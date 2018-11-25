"Милан" без замен упустил победу над "Лацио" в жаркой концовке

В самом главном матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу между "Лацио" и "Миланом" зрители увидели голы только под занавес встречи. Но яркая концовка компенсировала возможное разочарование от достаточно осторожного футбола двух команд, которые в турнирной таблице расположились сразу за тройкой оторвавшихся лидеров – "Ювентусом" (37 очков), "Наполи" (29) и "Интером" (28).

И команде Симоне Индзаги, и команде Дженнаро Гаттузо хотелось победить в этой встрече соседей по таблице, но в итоге оба соперника потеряли по два очка: "Лацио" набрал 23, "Милан" – 22.

Если брать по хронологии развития событий, то большее разочарование должен испытывать Гаттузо. На 78-й минуте Кесси с ходу расстрелял ворота "Лацио" после паса Калабрии и вывел гостей вперед. Победа уплыла из их рук уже в компенсированное время – это джокер Корреа попал в левый нижний от себя угол без шансов для Доннарруммы.

Но если взять статистику матча, то очевидно, что поражение "Лацио" было бы несправедливым. Римляне 56% времени владели мячом, по ударам перебили "Милан" – 16:9, по ударам в створ – 6:4, по угловым – 9:4. Вот по сэйвам – да, гости оказались круче – 5:3, но и это подчеркивает перевес "Лацио". Индзаги, к слову, в паузе между голом Корреа и финальным свистком еще и удаление для себя успел заработать – за разговоры с арбитром.

Отметим также, что Гаттузо не провел ни одной замены. Возможно – зря. Мог ведь время потянуть...

"Лацио" – "Милан" – 1:1

Голы: Корреа (90+4) – Кесси (78).

"Лацио": Стракоша – Уоллас, Ачерби, Раду (Кайседо, 82) – Марушич, Пароло, Бадель, Милинкович-Савич (Д.Лукаку, 65), Лулич – Луис Альберто (Корреа, 65) – Иммобиле.

"Милан": Доннарумма – Абате, Сапата, Родригес – Калабрия, Кесси, Бакайоко, Борини – Сусо, Чалханоглу – Кутроне.

Ранее мы сообщали, что в ближайшее время новым главным тренером "Милана" может стать Арсен Венгер. По сведениям источника France Football, итальянский клуб ведет активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению.