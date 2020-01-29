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"Милан" был в шаге от вылета, но сумел совершить камбэк в матче Кубка Италии

29 января, 08:31

В следующем поединке команда Пиоли встретится с "Ювентусом"

Милан

Милан / Фото: AFP

В 1/4 финала Кубка Италии "Милан" принимал "Торино". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:2.

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Впервые с февраля 2018 года победная серия "Милана" достигла пяти матчей, а беспроигрышная – шести. При этом беспроигрышная серия подопечных Стефано Пиоли началась после подписания 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который отметился двумя забитыми мячами в пяти матчах.

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"Россонери" в полуфинале турнира встретятся с "Ювентусом". Первая игра пройдет в Милане 12 февраля, ответная – в Турине 4 марта.

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Ранее мы рассказывали, что "Милан", словно феникс, возрождается из пепла и рвется в еврокубковую зону. "Милан" минимально обыграл "Брешию" в Серии А.

Также добавим, что "Интер" официально оформил самый громкий трансфер зимы. Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм" и перешел в "Интер".

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Брешия" – "Милан":

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