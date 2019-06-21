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"Милан" и "Интер" к 2022 году построят совместный стадион

21 июня, 14:21

Новая арена будет построена возле "Сан-Сиро" за 700 млн евро

Стадион Сан-Сиро
Стадион Сан-Сиро.

Футбольные клубы "Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового стадиона, который будет стоить около 700 млн евро и будет готов к 2022 году. Как сообщает La Repubblica, идея реконструкции нынешнего домашнего стадиона команды "Сан-Сиро" была отложена в пользу совместного проекта, который также включает в себя реконструкцию прилегающей территории. 

Оба клуба надеются открыть новую арену к началу сезона-2022/23. Предполагается, что арена будет возведена рядом с "Сан-Сиро".

Арена "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" – в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, который входил в состав сборной Италии, победившей на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

Ранее мы рассказывали, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес презентовал проект реконструкции знаменитого стадиона "Сантьяго Бернабеу". Сообщается, что обновленный стадион получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут.

В России дождь смыл и разрушил стадион:

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Тег стадион, Милан Италия, Интер Италия

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Championat.ru

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