"Милан" красиво и современно презентовал форму на новый сезон в соборе

Итальянский гранд сделал эффектный видеоролик с футболистами и молодежью

Сезон 2019/2020 практически завершен, и клубы уже вовсю думают о будущем. Сегодня итальянский "Милан" представил в соцсетях новую форму уже на следующий сезон, хотя в Серии А еще осталось провести два тура. К слову, узнавайте расписание, прогноз и результаты 37-го тура чемпионата Италии.

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Не секрет, что форма "россо-нери" выполняется в традиционных для клуба красно-черных мотивах. На вертикальные полосы на футболках нанесли узор, на который дизайнеров вдохновил миланский собор Дуомо.

Клуб записал красивый музыкальный видеоролик с привлечением молодежи и своих футбольных звезд.

Пока что "Милан" занимает шестое место в чемпионате Италии, на четыре очка отставая от "Ромы" и на одно опережая "Наполи". Команда уже гарантировала участие в Лиге Европы, поэтому руководство клуба решило оставить главным тренером 54-летнего Стефано Пиоли.

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Смотрите, как "Милан" и "Аталанта" разошлись ничьей в предыдущем туре:

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