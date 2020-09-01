"Милан" ликует: Ибрагимович останется в клубе еще на год

Итальянский "Милан" на официальном сайте объявил, что нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Ранее мы писали, что неугомонный Ибрагимович не хочет быть маскотом, но собирается пошуметь в Милане.

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Шведский форвард начал свой путь в клубе в 2010 году, когда он сыграл 85 матчей и забил 56 голов, помог команде завоевать золотые медали Серии А и один Суперкубок Италии. Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе этого года и внес значительный вклад в возвращение команды в еврокубки, забив 11 голов в 20 матчах, достигнув отметки в 100 матчей с "россонери".

Вчера Златан Ибрагимович вновь присоединился к своим товарищам по команде и тренеру Стефано Пиоли в спортивном центре Миланелло, где он принял участие в своей первой тренировке в сезоне.

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За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и зимой снова вернулся в "Милан". Также на его счету 116 матчей и 62 мяча за сборную Швеции.

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Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович:

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