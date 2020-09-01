Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Милан" ликует: Ибрагимович останется в клубе еще на год

1 сентября, 09:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шведский нападающий решил продолжить карьеру в Италии

Итальянский "Милан" на официальном сайте объявил, что нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Ранее мы писали, что неугомонный Ибрагимович не хочет быть маскотом, но собирается пошуметь в Милане.

Реклама

Шведский форвард начал свой путь в клубе в 2010 году, когда он сыграл 85 матчей и забил 56 голов, помог команде завоевать золотые медали Серии А и один Суперкубок Италии. Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе этого года и внес значительный вклад в возвращение команды в еврокубки, забив 11 голов в 20 матчах, достигнув отметки в 100 матчей с "россонери".

Вчера Златан Ибрагимович вновь присоединился к своим товарищам по команде и тренеру Стефано Пиоли в спортивном центре Миланелло, где он принял участие в своей первой тренировке в сезоне.

Читайте также: Ибрагимовича обвинили в измене жене и романе с сексуальной блондинкой

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и зимой снова вернулся в "Милан". Также на его счету 116 матчей и 62 мяча за сборную Швеции.

Реклама

Смотрите, как забивает Златан Ибрагимович:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять