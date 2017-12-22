"Милан" оштрафован на 20 миллионов за нарушение финансового fair-play

Вчера, 13:12

Итальянский клуб рассчитывал возместить траты на трансферы будущим выходом в Лигу чемпионов

Фото ФК &quot;Милан&quot;
Фото ФК "Милан"

Европейский футбольный союз применил санкции к "Милану" в рамках соглашения по урегулированию финансового fair-play.

Об этом сообщает Football Italia. По окончательному решению "россонери" придется заплатить 5 миллионов евро, а еще на 15 млн евро "Милан" оштрафован условно, при условии, что достигнет определенных финансовых результатов.

Ранее стало известно, что УЕФА не принял предложенное "россонери" добровольное соглашение по выходу из сложившийся ситуации с нарушением финансового fair-play. Руководство клуба предложило долгосрочный план развития, который должен вернуть команду в русло нынешних правил, но УЕФА посчитал план нереальным.

Также сообщалось, что "Милану" грозит исключение из еврокубковВ летнее трансферное окно "Милан" потратил на покупку футболистов более 200 млн евро, планируя компенсировать финансовый убыток доходом от попадания в Лигу чемпионов в будущем сезоне. Однако "россонери" на данный момент весьма далеки от достижения этой цели.

27 ноября "Милан" уволил Винченцо Монтеллу и назначил на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Он провел во главе команды пять матчей – два выиграл, два проиграл и еще одну встречу свел вничью.

Уже после назначения Гаттузо стал жертвой жестокого розыгрыша: тренер "Милана" несколько раз крикнул "Вперед, "Интер" на китайском. Узнав об этом, Дженнаро в шутку отвесил журналистам подзатыльники.
футбол, Милан Италия, чемпионат Италии, fair play

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Championat.ru

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