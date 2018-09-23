"Милан" подарил футболку тренеру сборной Украины Андрею Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в своем Instagram продемонстрировал фото, на котором наставник держит в руках игровую футболку итальянского "Милана" с цифрой "7" и фамилией "Шевченко". Именно под этим номером Андрей играл в составе "Милана" в 1999-2006 годах. В тот период Шева в 208 матчах забил 127 голов и получил "Золотой мяч". "Спасибо "Милану" за подарок, я его очень ценю. Forza "Милан", – написал Шевченко в социальной сети.

Отметим, что в Италии Шевченко также побывал на свадьбе дочери Мауро Тассотти – своего помощника в тренерском штабе сборной Украины. По всей видимости, наставник национальной команды собирается посетить матч пятого тура чемпионата Италии "Милан" – "Аталанта", который пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Шевченко и Протасов побывают на церемонии награждения лучшего футболиста года. The Best FIFA Football Awards 2018 состоится в Лондоне 24 сентября. Также специалисты примут участие в работе Конференции ФИФА в Лондоне, которая будет посвящена анализу последнего чемпионата мира.