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"Милан" подобрался в зоне еврокубков к "Роме", обойдясь без голов Ибрагимовича в разгроме "Болоньи"

19 июля, 09:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Красно-черные" всего на одно очко отстают от "Ромы", которая занимает пятое место

Похоже, слова звездного шведского форварда Златана Ибрагимовича о том, что если бы он играл за "Милан" с самого начала сезона, то команда могла бы стать чемпионом Италии, имеют право на жизнь. "Россо-нери" продолжают подниматься по турнирной таблице Серии А и уже находятся на шестой позиции. Причем сам Златан не обязательно должен забивать: его главная работа – в раздевалке с партнерами. Узнавайте прогноз, расписание, трансляции и результаты 34-го тура чемпионата Италии.

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Вчера вечером "Милан" разобрался на своей арене "Джузеппе Меацца" с середняками из Болоньи – 5:1. Разгром начался уже на 10-й минуте, а закончился лишь в добавленное арбитром время ко второму тайму. Мячи среди подопечных Стефано Пиоли забивал настоящий "интернационал": бельгиец Алексис Салемакерс, турок Хакан Чалханоглу, алжирец Исмаэль Беннасер, хорват Анте Ребич, итальянский защитник Давиде Калабрия. У парней Синиши Михайловича в конце первого тайма отличился японец Такехиро Томиясу. А Ибрагимович лишь помогал партнерам, отбегав 61 минуту. Смотрите обзор фееричного матча.

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Таким образом, "Милан" оторвался от "Наполи" на три очка и держится на шестой позиции, всего на один пункт отставая от "Ромы". Подопечным же Паулу Фонсеки предстоит тяжелый матч с "Интером".

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Милан Италия видео голов чемпионат Италии Златан Ибрагимович Болонья

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