"Милан" – "Рома": где смотреть матч чемпионата Италии

В воскресенье, 28 июня, в чемпионате Италии пройдут матчи 28-го тура: в Милане на стадионе "Сан Сиро" "Милан" примет римскую "Рому". Матч начнется в 18:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Милан" – "Рома" онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.
На поле сойдутся два претендента на еврокубки. Правда, если "Рома" не оставляет надежд зацепиться за зону Лиги чемпионов, то "Милану" за счастье будет сыграть в Лиге Европы. Пока же "россонери" на три очка отстают от еврокубковой зоны, а римляне – в шести баллах от Лиги чемпионов.
"Милан" возобновил сезон разгромной победой над "Лечче", а "Рома" в первом матче после карантина одолела "Сампдорию" (2:1). Добавим, что "Милан" уже успел провести ответный матч Кубка Италии, в котором они проиграли "Ювентусу".
В первом круге "Рома" на своем поле обыграла "Милан" со счетом 2:1. Тогда у хозяев поля голами отметились Эдин Джеко и Николо Дзаньоло, а у гостей забивал Тео Эрнандес.
Букмекеры считают "Милан" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Стефано Пьоли – 2.57, на ничью – 3.46, на победу "Ромы" – 2.96.
Смотреть матч "Милан" – "Рома":
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