"Милан" – "Рома": прогноз на главный матч дня в чемпионате Италии

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на стадионе "Сан-Сиро" принимает "Рому". Начало встречи – в 18:15 по киевскому времени. "Милану", за который в свое время феерил Андрей Шевченко, победа нужна, чтобы зацепиться за путевку в Лигу Европы. "Роме", возглавляемой экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на пропуск в Лигу чемпионов. Стало быть, будет рубка. Онлайн-трансляция "Милан" – "Рома" доступна на нашем сайте, а также на сервисе Oll.tv (в подписке).

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Эксперты считают сегодняшний матч практически равным. Коэффициент на победу "Милана" составляет 2.55, на ничью – 3.35, на победу "Ромы" – 2.85. Значит, вероятность результата матча аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: победа "Милана" – 38 процентов, ничья – 28 процентов, победа "Ромы" – 34 процента.

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Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют, что их будет три или больше – с вероятностью в 56 процентов. Котировка на "больше 2,5 гола" – 1.75, а на "меньше 2,5 гола" – 2.17.

ТОП-5 претендентов на гол в составе команд

Анте Ребич, "Милан" – 2.95 (коэффициент на забьет гол)

Саму Кастильехо, "Милан" – 4.00

Джакомо Бонавентура, "Милан" – 4.25

Хакан Чалханоглу, "Милан" – 4.55

Франк Кессье, "Милан" – 5.50

Эдин Джеко, "Рома" – 2.80

Дженгиз Ундер, "Рома" – 3.70

Генрих Мхитарян, "Рома" – 4.55

Лоренцо Пеллегрини, "Рома" – 5.00

Брайан Кристианте и Жордан Верету, "Рома" – по 5.50

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Смотрите, как забивает Ребич ("Милан")

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