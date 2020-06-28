"Милан" – "Рома": прогноз на главный матч дня в чемпионате Италии

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на стадионе "Сан-Сиро" принимает "Рому". Начало встречи – в 18:15 по киевскому времени. "Милану", за который в свое время феерил Андрей Шевченко, победа нужна, чтобы зацепиться за путевку в Лигу Европы. "Роме", возглавляемой экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, надо выигрывать, чтобы сохранить шансы на пропуск в Лигу чемпионов. Стало быть, будет рубка. Онлайн-трансляция "Милан" – "Рома" доступна на нашем сайте, а также на сервисе Oll.tv (в подписке).
Эксперты считают сегодняшний матч практически равным. Коэффициент на победу "Милана" составляет 2.55, на ничью – 3.35, на победу "Ромы" – 2.85. Значит, вероятность результата матча аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: победа "Милана" – 38 процентов, ничья – 28 процентов, победа "Ромы" – 34 процента.
Читайте также: "Милан" – "Рома": где смотреть матч чемпионата Италии
Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют, что их будет три или больше – с вероятностью в 56 процентов. Котировка на "больше 2,5 гола" – 1.75, а на "меньше 2,5 гола" – 2.17.
ТОП-5 претендентов на гол в составе команд
- Анте Ребич, "Милан" – 2.95 (коэффициент на забьет гол)
- Саму Кастильехо, "Милан" – 4.00
- Джакомо Бонавентура, "Милан" – 4.25
- Хакан Чалханоглу, "Милан" – 4.55
- Франк Кессье, "Милан" – 5.50
- Эдин Джеко, "Рома" – 2.80
- Дженгиз Ундер, "Рома" – 3.70
- Генрих Мхитарян, "Рома" – 4.55
- Лоренцо Пеллегрини, "Рома" – 5.00
- Брайан Кристианте и Жордан Верету, "Рома" – по 5.50
Читайте также: Чемпион и обладатель Кубка Италии и друг Марадоны по "Наполи" стал бомжом в родном городе
Смотрите, как забивает Ребич ("Милан")
Смотрите, как забивает Джеко ("Рома")
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк