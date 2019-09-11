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"Милан" сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей

11 сентября, 13:30

Фанатка поддерживает клуб 82 года

"Милан" поздравил со 100-летним юбилеем свою преданную болельщицу, поддерживающую россонери 82 года. Ранее Андрей Шевченко заявил о готовности возглавить "Милан"

Миланский клуб подарил Инес шелковую клубную футболку с 100-м номером и автографами всех нынешних футболистов "Милана". Инес начала болеть за "россо-нери" еще до начала Второй мировой, а "Сан-Сиро" посещала до 87 лет.

"Мой дорогой "Милан", как же я тебя люблю. Если бы игроки только знали, как я переживаю за клуб", – сказала Инес.

Болельщица заявила, что увлекалась игрой Франка Райкарда, Руда Гуллита, Марко ван Бастена, Франко Барези, Алессандро Костакурты, Паоло Мальдини и Дженнаро Гаттузо.

Напомним, лидерство в отборочной группе сборной Украины, возглавляемой Андреем Шевченко, оказалось под угрозой из-за скандала с натурализацией Жуниора Мораеса. Однако УЕФА признал правоту ФФУ, отказав Люкесмбургу и Португалии, требовавшим засчитать нашей команде технические поражения.

Смотрите обзор товарищеского матча Украина – Нигерия:

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Источник: Сегодня|Спорт

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