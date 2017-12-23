"Милан" снова проиграл в чемпионате Италии

Сегодня, 22:48

"Россонери" уступили "Аталанте" со счетом 0:2 на своем поле

&quot;Милан&quot; проиграл &quot;Аталанте&quot;. Фото acmilan.com
"Милан" проиграл "Аталанте". Фото acmilan.com

Футболисты "Милана" потерпели домашнее поражение от "Аталанты" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча состоялась в субботу в Милане и завершилась победой "Аталанты" со счетом 2:0. Голы забили Бриан Кристанте (32-я минута) и Йосип Иличич (71).

"Аталанта" набрала 27 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А, "Милан" (24) идет 11-м.

Следующий матч "Аталанта" проведет 30 декабря дома против "Кальяри". "Милан" в этот же день сыграет на выезде против "Фиорентины".

Напомним, что "Милан" проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах. В прошлом туре Серии А "россонери" на выезде уступили скромной "Вероне" со счетом 0:3.

Позже в субботу пройдет центральный поединок 18 тура чемпионата Италии: смотреть матч "Ювентус" – "Рома" можно на спутниковых каналах.

Ранее сегодня в чемпионате Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бернли" со счетом 3:0. Все три мяча забил один футболист: видео голов Харри Кейна в матче "Бернли" – "Тоттенхэм". Первый гол нападающий забил с пенальти в первом тайме, следующие два – с игры во втором тайме.

Милан Италия, чемпионат Италии, Аталанта

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Сегодня|Спорт

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