"Милан" собирает легендарный состав: Дида вернулся в клуб в качестве тренера

Знаменитый бразильский вратарь Нельсон Дида вернулся в итальянский "Милан", где он провел лучшие годы карьеры. В миланском клубе 45-летний бразилец будет исполнять обязанности тренера вратарей в команде U-17.
Ранее мы писали, что легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.
Дида выступал за "Милан" с 2000-го по 2010 год, проведя в составе команды 302 поединка. В составе клуба он по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира. Добавим,ю что вместе со сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки, чемпионат мира и дважды Кубок Конфедераций.
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Напомним, что во время межсезонья "Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки. Алжирский полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане". За два сезона его стоимость выросла в 16 раз.
Смотрите видео, как "Милан" обыгрывал "Барселону" в прошлом году:
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