Дида / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

"Милан" собирает легендарный состав: Дида вернулся в клуб в качестве тренера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T12:13:46+03:00 Футбол Знаменитый бразилец дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Знаменитый бразильский вратарь Нельсон Дида вернулся в итальянский "Милан", где он провел лучшие годы карьеры. В миланском клубе 45-летний бразилец будет исполнять обязанности тренера вратарей в команде U-17.

Ранее мы писали, что легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.

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Дида выступал за "Милан" с 2000-го по 2010 год, проведя в составе команды 302 поединка. В составе клуба он по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира. Добавим,ю что вместе со сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки, чемпионат мира и дважды Кубок Конфедераций.

Напомним, что во время межсезонья "Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки. Алжирский полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане". За два сезона его стоимость выросла в 16 раз.

Смотрите видео, как "Милан" обыгрывал "Барселону" в прошлом году:

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