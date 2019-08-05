Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

"Милан" собирает легендарный состав: Дида вернулся в клуб в качестве тренера

Сегодня, 12:13

Знаменитый бразилец дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Дида

Дида / Фото: Официальный сайт ФК "Милан"

"Милан" собирает легендарный состав: Дида вернулся в клуб в качестве тренера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Футбол Знаменитый бразилец дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Знаменитый бразильский вратарь Нельсон Дида вернулся в итальянский "Милан", где он провел лучшие годы карьеры. В миланском клубе 45-летний бразилец будет исполнять обязанности тренера вратарей в команде U-17.

Ранее мы писали, что легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.

Реклама

Дида выступал за "Милан" с 2000-го по 2010 год, проведя в составе команды 302 поединка. В составе клуба он по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира. Добавим,ю что вместе со сборной Бразилии вратарь выиграл Кубок Америки, чемпионат мира и дважды Кубок Конфедераций.

В тренде
Как прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век
Первый пошел. Удар Марлоса положил начало разгрому "Карпат". Фото А.Осипов

Напомним, что во время межсезонья "Милан" купил лучшего футболиста Кубка Африки. Алжирский полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане". За два сезона его стоимость выросла в 16 раз.

Смотрите видео, как "Милан" обыгрывал "Барселону" в прошлом году:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол Милан Италия чемпионат Италии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Скандальная "ВИА Гра": вот что скрывало закулисье
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР