"Милан" уволит тренера, если тот не выиграет два ближайших матча

Сегодня, 14:59

Винченцо Монтелла может вернуться на пост, если будет уволен Дженнаро Гаттузо

Винченцо Монтелла. Фото AFP
Винченцо Монтелла. Фото AFP

Футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность возвращения Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды, если Дженнаро Гаттузо будет отправлен в отставку.

Монтелла возглавлял "Милан" с лета 2016 года, однако 27 ноября он был отправлен в отставку, а его место занял возглавлявший на тот момент молодежную команду клуба и экс-игрок "россонери" Дженнаро Гаттузо.

Под руководством Гаттузо "Милан" набрал 4 очка в четырех матчах, и руководство клуба намерено сменить тренера, если результаты не улучшатся в ближайших двух играх. При этом, по данным La Stampa, отставка 39-летнего тренера возможна уже после четвертьфинального матча Кубка Италии – "Милану" 27 декабря предстоит встретиться в дерби с "Интером".

В свою очередь, Монтелла до сих пор связан с "Миланом" контрактом, поэтому, как считает газета, его возвращение на пост главного тренера команды стало бы самым логичным решением.

После 18 туров "Милан" занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка. В матче последнего тура Серии А "Милан" на своем поле всухую проиграл "Аталанте" – 0:2.

Ранее стало известно, что "Милан" оштрафован на 20 миллионов за нарушение финансового fair-play. Итальянский клуб рассчитывал возместить траты на трансферы будущим выходом в Лигу чемпионов.
Милан Италия, Дженнаро Гаттузо, Винченцо Монтелла

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Источники:

Football Italia, РСпорт

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