"Милан" в сумасшедшем матче одержал волевую победу над "Ювентусом", проигрывая в два мяча

Туринцы слишком рано поверили в победу и были наказаны за свою расслабленность

Центральный матч 31-го тура чемпиона Италии полностью оправдал ожидания болельщиков. Фаворит матча и всего чемпионата "Ювентус" неожиданно проиграл "Милану", хотя по ходу встречи вел в счете в два мяча. Мы вели онлайн матча "Милан" – "Ювентус" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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В первом тайме команды не особо порадовали болельщиков зрелищной игрой, но после перерыва игра на поле стала веселее. Туринцы в короткое время сумели дважды поразить ворота соперника – отличились Адриен Рабьо и Криштиану Роналду – и, казалось, решили исход встречи.

Хозяева поля воспользовались расслабленностью госте и ведомые Златаном Ибрагимовичем отгрузили грозному сопернику четыре гола. Шведский ветеран записал на свой счет один мяч с пенальти.

"Милан" – "Ювентус" – 4:2

Голы: Ибрагимович (62, пен), Кессиэ (66), Рафаэл Леау (67), Ребич (80) – Рабьо (47), Роналду (53)

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"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Конти (Калабрия, 82), Романьоли, Беннасер, Салемакерс (Рафаэл Леау, 60), Лукас Пакета (Чалханоглу, 46), Кессиэ, Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82).

"Ювентус": Шченсны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо (Матюиди, 69), Куадрадо (Алекс Сандро, 77), Пьянич (Рэмзи, 69), Бентанкур (Мураторе, 90), Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.

Предупреждения: Лукас Пакета (31), Беннасер (36), Ребич (59), Бонуччи (62), Конти (73).

Правда, "Ювентус не сильно огорчится этому поражению, ведь главный конкурент на золотые медали сегодня также проиграл. Как мы писали ранее. "Лацио" неожиданно уступил "Лечче" Евгения Шахова. Туринцы сохраняют семиочковое превосходство над римлянами. Все результаты 31-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица есть на нашем сайте.

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Прямые трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на сайте Oll.tv.

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