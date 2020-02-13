"Милан" – "Ювентус": где и когда смотреть полуфинал Кубка Италии

Список трансляций противостояния Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду - на ТВ и в интернете

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Сегодня в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Сан-Сиро" состоится полуфинальный матч Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом". Златан Ибрагимович против Криштиану Роналду. Смотреть онлайн Милан Ювентус можно в трансляции на нашем сайте.

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В предыдущий раз "Милан" и "Ювентус" встречались в ноябре. Это произошло в рамках чемпионата Италии, в Турине. Тот поединок со счетом 1:0 выиграл "Юве". Единственный мяч забил Пауло Дибала. Сегодня "Милан" попытается взять реванш.

Где смотреть матч "Милан" – "Ювентус" 13 февраля

начало – 21:45 по киевскому времени

Матч ТВ

Setanta Sports 1 Eurasia

Sport 1 Израиль

SportKlub 3 Хорватия

TRT Spor

Заявка "Милана" на игру

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Заявка "Ювентуса" на игру

Личные встречи "Милана" и "Ювентуса"

Расклады перед матчем"Милан" – "Ювентус" 13 февраля. Фаворитом матча на "Сан-Сиро" называют гостей. На победу "Ювентуса" у букмекеров установлен коэффициент 2.21, на ничью – 3.50, на победу "Милана" – 3.35. Иными словами, вероятность сегодняшнего выигрыша туринцев оценивают в 44 процента, ничейного исхода – в 27 процентов, а выигрыша миланцев – в 29 процентов.

Наиболее вероятным счетом матча "Милан" – "Ювентус" 13 февраля эксперты называют ничью 1:1 – коэффициент на такой исход равен 6.80.

Что касается котировок на выход в финал Кубка Италии по сумме двух встреч (ответная игра – 4 марта), то на "Ювентус" установлен коэффициент 1.25 (75 процентов на проход), тогда как на "Милан" – 4.00 (25 процентов).

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Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

Напомним, на уикенде "Милан", ведя 2:0, умудрился проиграть "Интеру" 2:4 в Серии А. После чего снова заговорили о возможной отставке главного тренера "россонери" Стефано Пиоли и вероятном приглашении вместо него, по окончании Евро-2020, Андрея Шевченко.

Впрочем, по другой информации, вместо Пиоли тренером "Милана" назначат Марселино Тораля – испанца, ранее возглавлявшего "Валенсию".

Как бы то ни было, а оставаясь все еще в статусе главного тренера "Милана", Стефано Пиоли намерен привести "Милан" к кубковому трофею.

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"По ходу нашего последнего матча с "Интером", несмотря на поражение, было много позитивных моментов, мы показали, что приближаемся к уровню очень важных и сильных команд, – говорит наставник "Милана". – Но мы должны сделать выводы, играть стабильнее и увереннее в себе – все 95 минут. Начинать нужно прямо сегодня, в Кубке. "Ювентус" – сильнейшая команда Италии и одна из сильнейших в Европе. Это шанс показать, на что мы способны".

Смотрите, как "Милан" уступил "Интеру" 2:4

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