"Милан" – "Ювентус": онлайн матча чемпионата Италии

Во вторник в центральном матче 31 тура итальянской Серии А встречаются "Милан" и "Ювентус". Поединок пройдет на стадионе "Сан-Сиро" 7 июля и начнется в 22:45, а мы проведем текстовый онлайн матча "Милан" – "Ювентус" с фото и комментариями.

"Милан" – "Ювентус"

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Победная серия "Ювентуса" в чемпионате Италии составляет семь матчей – в последний раз команда проиграла в Серии А еще до карантина – в начале февраля "Вероне" (1:2). Маурицио Сарри прекрасно настроил игру в защите – "Ювентус" пропускает меньше всех голов в нынешнем сезоне (26 мячей в 30 играх), хотя и не является самым забивающим клубом. После 30 туров "Старая синьора" лидирует в турнирной таблице, опережая "Лацио" на 7 очков. Если Криштиану Роналду и компания продолжат в том же духе, то уже через несколько туров смогут досрочно оформить чемпионство.

"Милан" неплохо провел отрезок после рестарта чемпионата Италии – три победы и одна ничья, и максимально приблизился к зоне еврокубков. От 5-6 строчек, дающих право сыграть в Лиге Европы, команду отделяет всего два очка. Интересно, что из всех команд лидирующей группы именно "Милан" – наименее забивной, команда в среднем организует лишь 1.3 гола за матч.

Невероятно, но в десяти последних очных поединках в рамках чемпионата Италии "Милан" одержал 1 победу и потерпел 9 поражений! Впрочем, неудивительно, если вспомнить, что "Ювентус" выиграл восемь последних сезонов Серии А.

Слова перед матчем

Стефано Пиоли, тренер "Милана": "Это будет четвертая очная игра в сезоне с ними. За последние две недели "Ювентус" сильно вырос, но и мы тоже. Мы знаем свою позицию в турнирной таблице, хорошо работаем. У меня есть группа ответственных футболистов, которые осознают ценность футболки, которую они надевают. Я не знаю, что будет с нашим будущим, с моим, мы сконцентрированы на том, чтобы вернуть "Милан" хотя бы в Лигу Европы. Не выйдем в Лигу чемпионов, но "Милан" – престижный клуб, он должен участвовать в еврокубках".

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал невероятное достижение голкипера Джанлуиджи Буффона, который в предыдущем туре вышел на чистое первое место по количеству матчей в чемпионате Италии – 648!

"Каждый может поздравить Буффона с тем, что он сделал за время своей карьеры. Он легенда. Никаких слов не нужно, просто аплодисменты. Вот так мы приветствовали его в раздевалке, без слов. Посмотрите на его цифры, он легенда", – сказал Сарри.

Прогноз на матч

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Ювентуса" составляет 2.25, а на победу "Милана" он равен 3.45, на ничью – 3.30. Таким образом, аналитики букмекерских контор посчитали такую вероятность результата: победа "Милана" 28 процентов, ничья 29 процентов, победа "Ювентуса" 43 процента.

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей, а именно – с вероятностью в 52 процента будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" установлен 1.85, а на "больше 2,5 голов" он составляет 2.00.

Что касается футболистов, которые могут отличиться в этом поединке, то букмекеры называют таких фаворитов:

Криштиану Роналду, "Ювентус" – 2.25 (коэффициент на "забьет гол")

Златан Ибрагимович, "Милан" – 2.65

Гонсало Игуаин, "Ювентус" – 2.95

Федерико Бернардески, "Ювентус" – 4.00

Джакомо Бонавентура, "Милан" – 5.80

Миралем Пьянич, "Ювентус" – 6.00

Франк Кесси, "Милан" – 6.00

Смотрите забавное видео, как на указания тренера Маурицио Сарри реагирует главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду:

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру можно на сервисе oll.tv. Посмотреть поединок в повторе можно будет на следующий день, в среду, на канале "Футбол 1" в 08:15 и 18:40.

В 30 туре Серии А "Милан" на выезде разгромил "Лацио", который ведет борьбу с "Ювентусом" за первую строчку, и таким образом помог своему сегодняшнему сопернику. Обзор и видео голов матча "Лацио" – "Милан":

В предыдущем туре чемпионата Италии "Ювентус" разгромил "Торино" в Дерби делла Моле. Смотрите видео всех пяти голов того поединка:

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