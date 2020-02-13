"Милан" – "Ювентус": онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка Италии

Ибрагимович против Роналду / Фото: Goal.com

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В четверг, 13 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" проходит полуфинальный матч Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную трансляцию этой игры с видео голов, яркими фото и комментариями ключевых событий поединка.

Повторная встреча состоится в Турине 4 марта. У этого противостояния особая интрига – и дело не только в дуэли Ибрагимович против Роналду. Неудача в Дерби Италии может ускорить как отставку тренера "Милана" Стефано Пиоли, в преемники которому сватают Шеву, так и увольнение алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Рекорд на матче "Милан" – "Ювентус". Матч 1/2 финала Кубка Италии между "россонери" и туринцами 13 февраля соберет не менее 70 тысяч болельщиков. Это рекорд для данной стадии турнира. Вместимость "Сан-Сиро" составляет почти 76 тысяч мест. Кстати, накануне другой полуфинальный матч Кубка Италии "Интер" – "Наполи" 0:1 на этой же арене посетил 59 601 зритель.

Заявка "Ювентуса" на игру с "Миланом"

Прогноз на матч "Милан" – "Ювентус" 13 февраля. Фаворитом матча на "Сан-Сиро" называют гостей. На победу "Ювентуса" у букмекеров установлен коэффициент 2.21, на ничью – 3.50, на победу "Милана" – 3.35. Иными словами, вероятность сегодняшнего выигрыша туринцев оценивают в 44 процента, ничейного исхода – в 27 процентов, а выигрыша миланцев – в 29 процентов.

Наиболее вероятным счетом матча "Милан" – "Ювентус" 13 февраля эксперты называют ничью 1:1 – коэффициент на такой исход равен 6.80.

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Что касается котировок на выход в финал Кубка Италии по сумме двух встреч, то на "Ювентус" установлен коэффициент 1.25 (75 процентов на проход), тогда как на "Милан" – 4.00 (25 процентов).

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Сравнение "Милана" и "Ювентуса". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость состава "Милана" в 399 миллионов евро. Тогда как "цена" кадровой обоймы "Ювентуса" – практически вдвое выше. Она составляет 763 миллиона.

Заявления перед матчем "Милан" – "Ювентус"

Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

"По ходу нашего последнего матча с "Интером", несмотря на поражение, было много позитивных моментов, мы показали, что приближаемся к уровню очень важных и сильных команд. Это должно добавить нам уверенности в себе. Но также нужно понимать, что нельзя сдаваться. К сожалению, все для нас в игре с "Интером" закончилось плохо, мы, конечно, хотели другого результата. Но мы должны сделать выводы, играть стабильнее и увереннее в себе – все 95 минут. Начинать нужно прямо сегодня, в Кубке. "Ювентус" – сильнейшая команда Италии и одна из сильнейших в Европе. Это шанс показать, на что мы способны", – заявил перед игрой с туринцами главный тренер "Милана" Стефано Пиоли

Маурицио Сарри и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Сыграет ли против "Милана" Роналду? Посмотрим. Я поговорил с ним. Криштиану сказал мне, что сейчас чувствует себя хорошо. Мы будем оценивать его от матча к матчу", – сказал перед игрой с "Миланом" главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри

Смотрите, как "Милан" на прошлом уикенде проиграл "Интеру" (2:4)

Смотрите, как "Ювентус" был обыгран в Серии А "Вероной" (2:1)

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