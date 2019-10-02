"Милан" зовет: Павелко рассказал, останется ли его кум Шевченко тренером сборной Украины

Кумовья Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан".

"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать", – сказал Андрей Павелко

Президент УАФ (бывшая ФФУ) отметил, что визит его кума Андрея Шевченко в Милан на матч "Аталанта" – "Шахтер" был связан с просмотром игроков донецкого клуба и Руслана Малиновского.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, по данным итальянских СМИ, Шевченко согласился возглавить "Милан" на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он намерен совмещать работу в клубе и сборной.

Отметим, что Шевченко уже сделал заявление относительно работы в "Милане". "На профессиональном уровне я сейчас не думаю о "Милане", – утверждает Шева. – Я тренер сборной Украины, все мои усилия направлены на мою страну".

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