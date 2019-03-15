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Миланское дерби номер 223 и другие матчи 28 тура чемпионата Италии

Сегодня, 23:26

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

Гаттузо против Спаллетти, "Милан" против "Интера"
Гаттузо против Спаллетти, "Милан" против "Интера". Фото: Getty Images
Миланское дерби номер 223 и другие матчи 28 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c11/324/5c8c1132429a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c11/324/5c8c1132429a2.png Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

На уикенде в Италии проходят матчи 28 тура Серии А. Один из них станет, пожалуй, центральным поединком этих дней для всей Европы – это знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano "Милан" – "Интер". Команды схлестнутся в воскресенье, вдумайтесь только, в 223-й раз в своей истории! По итогам 222 дерби расклад такой: 79 побед "Интера", 76 побед "Милана" и 67 ничьих. Нынешнее противостояние "Милана" и вылетевшего из Лиги Европы "Интера" на стадионе "Сан-Сиро" (он же "Джузеппе Меацца") имеет серьезный турнирный подтекст. Соперники идут на третьем-четвертом месте в Серии А – их разделяет всего одно очко в пользу "Милана". И борьба за попадание в зону Лиги чемпионов между ними предстоит нешуточная – в отличие от ситуации с первым местом, которое де факто задолго до финиша чемпионата застолбили за собой Криштиану Роналду и его "Ювентус".

28 тур чемпионата Италии

Пятница, 15 марта

21:30 "Кальяри" - "Фиорентина" – 2:1

Суббота, 16 марта

16:00 "Сассуоло" - "Сампдория" ТВ: Футбол 1

19:00 СПАЛ - "Рома" ТВ: Футбол 1

21:30 "Торино" - "Болонья" ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 17 марта

13:30 "Дженоа" - "Ювентус" ТВ: Футбол 2

16:00 "Аталанта" - "Кьево"

16:00 "Эмполи" - "Фрозиноне"

16:00 "Лацио" - "Парма"

19:00 "Наполи" - "Удинезе"

21:30 "Милан" - "Интер" ТВ: Футбол 2

Трансляция матчей Серии А – на oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Италии

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии

Как сообщалось ранее, футболист по имени Милан пообещал сменить имя на Интер, если выиграет Лигу чемпионов.

Также сообщалось,что машину с женой футболиста "Интера" забросали камнями.

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Тег Милан Италия, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Интер Италия

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Сегодня|Спорт

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