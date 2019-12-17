Милевский хочет Ракицкого и Роналду: три самых желанных соперника Артема в Лиге чемпионов

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, с какими командами хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем еврокубковом сезоне. На днях Милевский оказался на диване с Алиевым, в главном же еврокубке Артем жаждет компании Криштиану Роналду и его "Юве".
"Хотелось бы встретиться с "Реалом" каким-нибудь, "Ювентусом" и какой-то русской командой. С "Зенитом" – Рака увидеть", – заявил Артем Милевский, подразумевая Ярослава Ракицкого
Милевский и Роналду ранее уже пересекались
Отметим, что футболисты брестского "Динамо", цвета которого защищает Артем Милевский, как чемпионы Беларуси начнут квалификацию ЛЧ с первого отборочного раунда. Это произойдет еще не скоро – летом следующего года.
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Как мы писали ранее, Милевский на стадионе обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.
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