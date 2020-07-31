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Милевский и Хачереди после коронавируса победили в Беларуси, Вернидуб вырвался в лидеры

31 июля, 23:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Солигорский "Шахтер" вышел на первое место, а брестское "Динамо" - лишь на шестом

Чемпионат Беларуси по футболу, в котором принимают участие украинские игроки и и тренеры, пересек экватор. В последний день июля состоялось два матча 20-го тура, в которых были задействованы наши соотечественники. Кстати, недавно Милевский поборол коронавирус и отправился к мужикам.

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Действующий чемпион страны, брестское "Динамо", в пятницу скромно одолело конкурентов из "Витебска" (1:0) и поднялось лишь на шестое место. Украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, которые перенесли коронавирус, вышли в стартовом составе. Милевского заменили на 74-й минуте, Нойока – на 83-й, а защитник отыграл весь матч.

А вот солигорский "Шахтер", который возглавляет бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб, вырвался на первое место. В Слуцке гости победили со счетом 2:0 и оторвались от БАТЭ на три очка, правда, сыграв на матч больше. Смотрите обзор встречи.

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В воскресенье борисовский БАТЭ сыграет в гостях с "Торпедо-БелАЗом", занимающим пятое место.

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Ранее Милевский показал, что делает на самоизоляции: разлегся на подушках, позвал в душ и поболел за "Динамо".

Смотрите, как Милевский побывал в Киеве на матче "Динамо" – "Заря":

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

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футбол Артем Милевский Евгений Хачериди Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск Динамо Брест
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