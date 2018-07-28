Милевский имеет предложение из Украины, но хочет контракт минимум на полтора года

Агент Александр Панков рассказал о том, где форвард Артем Милевский может продолжить карьеру. Ранее мы писали, что белорусский клуб выгнал Артема Милевского, по слухам – украинец нарушил режим.

"Желающие все из стран ближнего зарубежья. К тому же, есть два предложения из чемпионата Украины. Естественно, речь идет о командах Премьер-лиги. Но Артем уже много раз говорил, что кроме "Динамо" Киев ему сложно себя представить в другой украинской команде.

Думаю, что в ближайшее время ситуация прояснится. Хотя мы особо никуда не торопимся. Все-таки в январе Милевскому исполнится 34 года, поэтому хочется заключить контракт минимум на полтора года. Для нас является приоритетным не максимально финансовая составляющая, а больше долгосрочность проекта", – сказал агент.

Кстати, фанаты "Динамо-Брест" потребовали вернуть в команду Артема Милевского. На матче Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Атромитосом" из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с соответствующим требованием.

Напомним, что на днях один из лучших футболистов в мировой истории Диего Марадона прибыл в белорусский Брест. Здесь он начинает работать на должности председателя правления брестского футбольного клуба "Динамо". Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.

Перед матчем чемпионата Беларуси Марадона поприветствовал игроков своей новой команды, в числе которых был и Милевский. "Без лишних слов", – подписал объятия с легендой Милевский в Instagram.